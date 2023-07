Scossa di terremoto ’sveglia’ la città

Pochi l’hanno sentita, vista l’ora e soprattutto l’intensità. È stata, per fortuna, di lieve entità la scossa di terremoto avvenuta ieri mattina verso le 6 e 20, con epicentro a Santarcangelo. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, la scossa è avvenuta a 37 chilometri di profondità. La magnitudo registrata è stata di 2,1. Poco prima delle 5 in Romagna c’era stata già un’altra scossa. L’epicentro è stato in questo caso Meldola. Il sisma è avvenuto a una profondità di 8 chilometri, con magnitudo pari a 2. Non sono stati segnalati danni.