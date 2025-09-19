Scovata la base dello spaccio sul lungomare: tre pusher in manette

Droghe sintetica, ketamina, Mdma. Sostanze sempre più diffuse anche tra giovani e giovanissimi, spesso non ancora maggiorenni. Quello della lotta allo spaccio tra i minori è un fronte caldo, su cui - di recente - la squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore Marco Masia, ha concentrato energie e controlli, puntando a spezzare quel legame pericoloso tra pusher e ragazzi, che si ritrovano in piazze, parchi, fast food e sul lungomare.

Solo negli ultimi giorni sono stati identificati 55 minorenni e 96 neomaggiorenni, proprio nei luoghi di maggior aggregazione. Un monitoraggio capillare che, questa volta, ha portato anche a un risultato concreto con l’individuazione di una vera e propria base di spaccio nella zona sud della città e l’arresto di tre persone.

A Miramare, nella zona di viale Lugano, gli agenti hanno notato movimenti sospetti attorno a un appartamento. Martedì scorso hanno seguito un 20enne albanese che, uscito di casa con passo svelto, si è diretto verso un’auto in sosta. In tasca aveva alcune dosi di cocaina già confezionate. Il controllo immediato ha fatto scattare l’approfondimento sull’abitazione da cui era appena uscito.

La porta d’ingresso era bloccata dall’interno, ma gli investigatori hanno deciso di entrare comunque, passando dalla finestra. Dentro hanno trovato altri due connazionali, di 25 e 35 anni, colti nel tentativo di liberarsi della droga gettandola nel water. Una mossa inutile: in casa c’erano ancora 120 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi, insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e persino una macchina per il sottovuoto. Tutti elementi che raccontano di un’attività ben strutturata, non improvvisata, e capace di rifornire un giro stabile di consumatori.

I tre albanesi, senza precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza e portati al carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di controlli che la polizia di Stato sta portando avanti da settimane, con l’obiettivo non solo di colpire chi traffica, ma anche di proteggere i più giovani da un fenomeno che rischia di diventare troppo familiare nelle serate estive e nei ritrovi lungo la Riviera.