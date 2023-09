Scritte al cimitero: dopo la denuncia parte l’ordine di cancellarle

Le mura del vecchio cimitero di Ricicone, deturpate pre decine di metri da scritte e frasi volgari fatte con lo spray verranno ripulite al più presto. Dopo le lamentele di diverse persone, riportate ieri in un articolo del Carlino, la commissaria prefettizia Rita Stentella ha immediatamente contattato la segretaria generale, affinchè si faccia carico del problema. A ripulire i muri imbrattati toccherà alla Geat, che però può procedere solo su commissione del Comune. La municipalizzata è comunque pronta a dare seguito ai lavori. La situazione di degrado è tale che chiunque passa non può fare a meno d’indignarsi. Al di là del gesto in sé, segno di grande inciviltà, a indignare è il fatto che non si abbia il minimo rispetto neppure del luogo dove riposano i defunti. In diversi hanno sollecitato controlli e possibilmente l’installazione di telecamere come deterrenti.

Intanto gli ex consiglieri Vannucci e Villa contestano la scelta di sostituire le piante a rischio in viale Ceccarini. "Una scelta politica che andrebbe fatta da un’amministrazione in carica, a meno che non ci sia necessità o un pericolo imminente. Verificheremo l’effettiva urgenza di abbattimento delle piante pronti a chiedere spiegazioni in caso emergano profili di discrezionalità che oggi sarebbero inaccettabili".

ni.co.