Scritte e insulti nella sede di Fratelli d’Italia: "Sono fanatici, hanno colpito in pieno giorno"

Scritte sulla vetrina della sede di Fratelli d’Italia a Riccione. Insulti riferiti al partito: "Abbandonate il governo". Pare dunque un atto vandalico riferito al partito a livello nazionale, più che alle azioni della sezione locale. "Noi di Fratelli d’Italia siamo sgomenti per l’increscioso fatto avvenuto questa mattina – dice il segretario Stefano Paolini –. La nostra sede è stata vandalizzata. Preda di fanatici che hanno voluto colpire il partito. La cosa più grave è che verosimilmente i responsabili hanno agito di giorno, quando la sede è chiusa in occasione del consueto banchetto organizzato durante il mercato settimanale. Ho provveduto a sporgere denuncia, ma è sconcertante che in un paese che noi riteniamo civile esistano ancora persone che agiscono con violenza gratuita ed etichettano realtà che lavorano per il territorio. Noi siamo per la politica della dialettica, non dello scontro. Perché solo con un dialogo costruttivo possiamo fare il bene della città".