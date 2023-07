Scritte sessiste sotto la casa della vittima

Scende in strada e scopre che davanti a casa sua sono comparse delle scritte sessiste accompagnate dal suo nome. Il tutto avviene all’indomani di una sentenza emessa dal tribunale di Rimini, che nei giorni scorsi ha condannato il responsabile di un negozio del centro commerciale Le Befane per ripetuti episodi di molestie nei confronti delle commesse. Tra quelle commesse, all’epoca dei fatti, c’era proprio lei - una riminese oggi 30enne - che era stata tra le autrice della denuncia contro il 55enne. Sospettando un collegamento tra quelle scritte ingiuriose e la sentenza di condanna a carico dell’uomo, la 30enne è corsa immediatamente in Questura a denunciare l’episodio, sul quale sono ora in corso verifiche da parte della polizia di Stato. Tre anni e due mesi (oltre ad un risarcimento di 6mila euro per ciascuna delle vittime) la condanna decisa il 6 luglio scorso dal tribunale di Rimini. Un incubo durato un paio di anni, quello che le tre ragazze hanno subito (dal 2018 al 2020) dal responsabile del negozio. Fino a quando le giovani (che avevano tra i 23 e i 27 anni) si sono licenziate e hanno denunciato il gestore del negozio. Le loro accuse hanno poi trovato conferme nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotta dalla Squadra mobile della polizia, tanto che il gestore era finito anche gli arresti domiciliari. Tanti gli episodi rivelati dalle commesse: dalle battute a sfondo sessuale in poco tempo era passato a esplicite richieste. E poi gesti osceni, inseguimenti nei bagni, perfino ricatti. Come quello che aveva rivolto, in un’occasione, a una di loro: "Se vuoi che ti rinnovi il contratto, devi venire in bagno con me...".