Scrive "facciamo l’amore" sui muri: indagato writer

La Squadra Mobile della Questura di Ancona, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha individuato un writer riminese di 28 anni, accusato di aver imbrattato numerosi edifici, alcuni di rilevante interesse culturale, nel centro della città dorica. Le investigazioni sono scaturite dalla necessità di contrastare il fenomeno del vandalismo urbano. Tra gli edifici deturpati con vernice spray figurano il portico di cia Marconi, restaurato di recente dal Comune, e altre strutture lungo corso Amendola, Via Vecchini, Via San Martino e Via XXIX Settembre. Dalla scorsa estate, la presenza di graffiti con la scritta "Facciamo l’amore" aveva subito attirato l’attenzione degli anconetani e delle forze dell’ordine. La frase, ripetuta con identica calligrafia su colonne, muri e facciate, si è rivelata essere una "tag", ossia la firma distintiva del writer, che ha lasciato il suo segno anche a Rimini. Le similitudini stilistiche hanno permesso di collegare questi graffiti a quelli apparsi in passato in altre città, suggerendo la mano di un unico autore.

L’indagine ha portato a un decreto di perquisizione personale eseguito nell’abitazione del sospetto a Rimini e nel suo luogo di lavoro a Gallarate. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato vernici spray, abiti imbrattati, disegni e numerose copie della scritta "Facciamo l’amore", perfettamente sovrapponibili ai graffiti di Ancona. Inoltre, tra gli oggetti sequestrati, figurano ritagli di giornale che documentavano la comparsa del medesimo graffito in altre località. Anche il telefono cellulare del giovane è stato sequestrato per verificare l’eventuale presenza di foto o messaggi legati alle sue "opere". Ora il writer dovrà rispondere del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, che prevede pene severe, tra cui la reclusione e una multa.