Scrivere articoli dedicati alla città

Quest’anno la nostra scuola ha messo a disposizione un corso di giornalismo dove scrivere articoli su San Giovanni in Marignano. Il corso si chiama Web Magazine e viene gestito dalle docenti Lara Badioli e Nicoletta Savoretti. Il sito web dedicato si chiama Sangioweb. Ogni ‘giornalista’ sceglie un argomento su cui svolgere l’articolo, creato da uno o più studenti in gruppo. I cronisti si occupano di scrivere il testo, aggiungere immagini e video. Per riuscire in questo, vengono fatte anche delle interviste. Le professoresse forniscono, a chi lo segue, anche informazioni su come funzionano internet e i siti web. Grazie a una nuova sezione si possono anche inviare ‘lettere alla redazione’ e un gruppo si impegnerà a rispondere o scrivere articoli. I ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione del corso, svoltosi nel primo quadrimestre, ne sono rimasti entusiasti a tal punto che ne è stato organizzato uno di secondo livello nel secondo quadrimestre.

Emma Pagnini III C