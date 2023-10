Scrutatori cercansi. Aperte le iscrizioni per tutti i residenti

Iscrizioni aperte dall’1 ottobre al 31 ottobre per i presidenti di seggio e dall’1 ottobre al 30 novembre per gli scrutatori e scrutatrici a Cattolica. Tutti i cittadini e le cittadine residenti a Cattolica che abbiano compiuto 18 anni, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore (o licenza media per gli scrutatori) e che godano dei diritti politici possono presentare la domanda di inserimento nell’Albo comunale dei Presidenti di Seggio Elettorale (entro il 31 ottobre) e nell’Albo degli Scrutatori e Scrutatrici (entro il 30 novembre 2023). La domanda deve essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune.