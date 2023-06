Scuola a emissioni zero Il piano degli studenti

Gli studenti progettano la propria scuola a emissioni quasi azzerate. Accade al Belluzzi Da Vinci dove le classi 4C, 4D e 4E, hanno presentato a fine anno nell’aula magna il frutto degli studi effettuati per efficientare l’edificio e renderlo quasi del tutto autosostenibile attraverso il montaggio di impianti fotovoltaici e l’automazione degli impianti esistenti a cui aggiungere la sostituzione delle fonti luminose con le più moderne a led. Le tre classi hanno come indirizzo rispettivamente Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione. La parte più visibile del progetto consiste nell’installazione di una serie di impianti fotovoltaici sulla copertura della scuola e sui parcheggi per un totale di circa 300 kWp. A lavorare a questa parte del progetto sono state le sezioni D ed E. Il fotovoltaico riuscirebbe a fornire gran parte dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’istituto. La quarta C ha simulato la creazione di un’impresa che si occupa di efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Quello degli studenti, seguiti dai professori Marco Sanchini e Stefano Villa, è un progetto completo che considera anche 12 stazioni di ricarica da posizionare nel parcheggio della scuola a servizio dei veicoli a trazione elettrica, compresa la predisposizione per due stazioni fast da 200 kW. Inoltre gli impianti interni opportunamente automatizzati sarebbero in grado di ridurre al minimo lo spreco energetico gestendo nel migliore dei modi il fabbisogno a seconda della presenza o meno di individui. La produzione di energia alimenterebbe anche il riscaldamento della palazzina. Il percorso intrapreso dagli studenti è iniziato con il rilievo accurato degli impianti elettrici ed elettronici presenti nella propria scuola, a cui è seguita l’elaborazione e il calcolo dei dati relativi ai consumi di energia elettrica e termica. Poi l’ideazione di un sistema di controllo automatico in grado di parzializzare illuminazione e riscaldamento nelle aule in funzione dell’effettiva presenza di alunni e docenti, ed anche la progettazione della necessaria copertura dei consumi da fonte rinnovabile. Il progetto è stato affidato alla Provincia, sperando che un giorno si possa passare ai fatti.

Andrea Oliva