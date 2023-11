Scuola a Novafeltria. Elementari inagibili 140 bambini traslocano: "L’edificio non è sicuro"

Oggi i bambini delle elementari di Novafeltria non potranno andare a scuola: da domani si trasferiscono tutti alle medie. Perché? L’edificio che ospita la primaria è stato chiuso per inagibilità. Con un’ordinanza sindacale, il sindaco Stefano Zanchini ha chiuso la primaria sabato pomeriggio: al termine di una serie di controlli e sopralluoghi svolti da un equipe di tecnici e ingegneri, la relazione finale conferma la mancata sicurezza dell’edificio per alunni, insegnanti e personale scolastico.

"Le nostre scuole comunali sono oggetti da anni di controlli dal punto di vista strutturale e sismico – spiega Zanchini –. Come l’edificio delle medie negli anni scorsi è stato riqualificato e ristrutturato, ora abbiamo verificato proprio l’inagibilità della primaria. L’edificio risale agli anni Sessanta, ed è stato concepito dal punto di vista strutturale e antisismico con i requisiti di allora. Monitorando la situazione in questi anni di nostro mandato, a seguito di relazioni, la scorsa settimana i tecnici hanno constatato che emergono elementi di non sicurezza per questa struttura. Grazie alla dirigente scolastica Filomena Di Rella abbiamo potuto chiudere la scuola e da domani spostare i 140 alunni delle sei classi, alle medie".

Oggi i bambini resteranno a casa, per permettere al personale di trasferire arredi e attrezzature. Da domani tutti nelle nuove aule della Battelli, a pochi metri dal vecchio edificio. Zanchini ribadisce: "Si sono accentuati problemi strutturali. Abbiamo informato immediatamente la Regione e l’assessorato di Irene Priolo per trasmettere le relazioni dei tecnici e spiegare che l’edificio dovrà essere demolito e ricostruito, sempre sullo stesso sito. Rifatto con elementi strutturali, architettonici e ingegneristici innovativi". Per il trasferimento dei piccoli alunni è stato sacrificato solo un laboratorio di informatica alle medie. "Il laboratorio viene spostato all’istituto scolastico Tonino Guerra – conclude Zanchini –. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici, e le famiglie, per il senso di responsabilità: la priorità era non far correre alcun rischio ai bambini e al personale scolastico".

Rita Celli