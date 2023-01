Scuola Allende: intervento finito, aperte le iscrizioni

Ritorno al calduccio dalle vacanze. Sono stati conclusi in tempo per la ripresa delle lezioni gli interventi fatti approfittando della sospensione delle lezioni nel periodo natalizio alla scuola d’infanzia Salvador Allende. Si tratta di lavori per il miglioramento energetico dell’edifico che accoglie i bambini più piccoli, per circa 100mila euro. L’intervento è stato finanziato a livello centrale, con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di riprese e resilienza, ed ha previsto la coinbentazione della copertura. Insomma, per i circa 70 bambini ospitati nelle tre sezioni della struttura - due della comunale, uno della statale ’Piccolo incanto’ - hanno trovato un ambiente più caldo e accogliente al loro ritorno dalle vacanze. L’immobile ha migliorato la propria categoria energetica, con taglio del 30% sulle bollette. Intanto sono partite le iscrizioni all’Allende per il prossimo anno scolastico.