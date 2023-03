Scuola benedetta e confronto tra fedi diverse

La prassi della visita pastorale è quella di conoscere le realtà delle diverse comunità che si vogliono incontrare: dal mondo del lavoro a quello dell’istruzione. Certo, il tratto distintivo della scuola pubblica italiana è che essa è laica e plurale: è una scuola di tutti e per tutti. Ma c’è differenza fra laicità e laicismo. La laicità è l’affermazione della diversità fra il piano civile e di quello religioso, ed è un principio su cui tutti siamo d’accordo. Altra cosa è il laicismo che tende a escludere ogni riferimento religioso dalla vita civile, relegando le fedi nei luoghi di culto. Chiudere le porte al sacerdote, può apparire come un rifiuto della dimensione religiosa. Secondo me, invece, la dirigente scolastica avrebbe potuto accettare la disponibilità del prete e poi invitare anche altri rappresentanti di religioni diverse: questo per favorire un confronto fra le diverse fedi. Ecco un atteggiamento davvero laico e aperto. Posso comprendere la delicatezza della decisione che la dirigente ha dovuto assumere, ma l’imbarazzo si sarebbe potuto trasformare in un’opportunità. E magari, come ha detto il sacerdote, saremmo anche arrivati a questo compromesso. Poi l’ordinanza del sindaco ha invece scombinato i piani.