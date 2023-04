SCUOLA BERTOLA RIMINI

La nostra classe sembra un arcobaleno, in cui sono presenti personalità, storie e provenienze diverse, tuttavia i vari colori stanno insieme formando un ponte che ci collega tra di noi. Questo ponte è servito per attraversare e superare anche le differenze religiose, accorgendoci che ognuno conosceva poco la realtà degli altri, e a volte anche la propria. Ci siamo recati nei luoghi di culto di sei religioni, cattolica, protestante, buddista, ebraica, ortodossa, musulmana, anche se non sempre questi luoghi di culto sono presenti nella città in cui si vive. Come abbiamo fatto? Il nostro tour operator ci ha diviso in gruppi tramite Google Classroom, ci ha assegnato un luogo di culto per gruppo e tramite la piattaforma Thinglink abbiamo creato sei ambienti sotto forma di foto sferiche, taggabili, come le foto dei social, in modo che in ciascuna di esse fossero presenti gli elementi distintivi di quel culto. Queste caratteristiche vengono visualizzate come etichette interattive, cliccabili. Non avevamo mai utilizzato questa piattaforma, ma se è vero che ‘apprendi l’Arte e mettila da parte’, ci è servita anche per acquisire una visione veramente tridimensionale rispetto ai semplici spaccati di edifici che si trovano sui libri. Questi ambienti sono stati collegati tra di loro come se fossero scatole cinesi, una sorta di Escape room, in cui il passaggio da un ambiente a un altro è subordinato al rispondere a una domanda. Siamo così passati dagli sgarbi che a volte ci facciamo a lezione ad essere dei piccoli Sgarbi. Ma non è finita, abbiamo anche inserito una sezione musicale, in cui viene spiegato come l’utilizzo della musica sia diverso a seconda dei riti religiosi, ed una in cui segnaliamo gli edifici patrimonio Unesco per ogni religione. Abbiamo infatti appreso l’esistenza di questa categoria, anche se a Rimini non esistono edifici che ne fanno parte. Tuttavia la nostra città si è candidata a Capitale italiana della cultura per il 2026. Un altro aspetto importante che abbiamo imparato è che bisogna sempre segnalare la provenienza delle fonti, per cui creeremo anche una piccola sitografia ed affronteremo la questione della licenza delle immagini. Viviamo infatti in un mondo in cui le immagini vengono condivise, senza talvolta riflettere né sulla loro proprietà, né sulla loro circolazione. L’ultima fase è stata la creazione dell’articolo per il giornalino di istituto, il BertOnline e l’esposizione in classe, che avverrà durante l’ora di religione, mentre questo progetto rientra in generale nell’ambito di educazione civica. Di virtuale per noi esiste solo il visore Class VR che utilizzeremo a breve per visualizzare gli ambienti creati, di reale c’è il legame tra di noi.

Classe 2 L