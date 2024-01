Scuola, bimbo cadde nel giardino. Ministero condannato a risarcire

Un ragazzo di 18 anni residente a Bellaria Igea Marina è stato indennizzato per un incidente accaduto nella scuola elementare della sua città oltre dieci anni fa. L’episodio risale infatti il 2013, il giovane all’epoca aveva soltanto 8 anni e frequentava la terza classe. Era un giorno di ottobre quando, durante la ricreazione, il bambino mentre si trovava nel cortile della scuola improvvisamente cadde, colpendo con il viso una recinzione, probabilmente una parte metallica della rete oppure lo spigolo vivo del muretto. L’alunno venne soccorso dal personale scolastico e portato in ospedale. Purtroppo nell’incidente riportò una seria lacerazione al viso, che ha lasciato una cicatrice tuttora ben visibile. Essendo stati vani i tentativi di trovare un accordo stragiudiziale per il risarcimento del danno all’integrità psico-fisica del ragazzo, i genitori si rivolsero all’avvocato Luca Bertuccini di Cesenatico ed avviarono una causa civile davanti al Tribunale di Bologna, che è l’autorità competente, essendo chiamata in causa un’amministrazione dello Stato. È infatti il Miur, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ad avere la responsabilità sulla scuola elementare in questione. Il Tribunale di Bologna ha condannato il Miur al risarcimento di tutti i danni patiti dall’alunno nell’incidente a scuola, riconoscendone la responsabilità alla luce dei fatti ed applicando importanti principi di diritto, già affermati anche dalla Corte di Cassazione. "Il tribunale di Bologna ha così stabilito – dice l’avvocato Luca Bertuccini –, che la responsabilità dell’istituto scolastico è di tipo contrattuale, poiché dal momento in cui un alunno viene iscritto, la scuola deve farsi carico di un preciso obbligo di vigilanza e di protezione del bambino, da esercitare attraverso gli insegnanti ed il personale ausiliario; pertanto, in caso di infortunio occorso ad un alunno, la responsabilità dell’istituto scolastico si deve persino presumere, salvo che non venga dimostrata l’assoluta imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento. In questo caso era stata comunque dimostrata anche la pericolosità del manufatto contro cui lo scolaro era andato ad urtare accidentalmente con il viso, così che si è prefigurato un ulteriore profilo di responsabilità della scuola, per la carente custodia del manufatto stesso da parte dell’amministrazione scolastica. Per questi motivi il Ministero era tenuto a risarcire ogni danno patito dall’alunno, in conseguenza di quell’infortunio, anche se avvenuto durante la ricreazione, in quanto l’obbligo di vigilanza e di custodia sugli alunni permane durante tutto l’arco della giornata scolastica". Il perito del tribunale ha stabilito un danno biologico-estetico pari al 4 per cento e, compreso il danno morale, al ragazzo oggi 18enne sono stati liquidati circa 10mila euro.

Giacomo Mascellani