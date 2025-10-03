Scuola Carpignola, tra cantieri e polemiche. Spuntano calcinacci e impalcature nel cortile

Alla Carpignola l’anno scolastico è iniziato tra cantieri e polemiche. Ad accogliere gli alunni e le famiglie, fuori dalla scuola elementare ci sono i cortili invasi da travi, impalcature e materiale da cantiere, tracce della ristrutturazione estiva dell’istituto. "Un avvio segnato dai ritardi nei lavori, che hanno trasformato il perimetro dell’istituto in un’area ancora parzialmente impraticabile". La denuncia arriva dal consigliere della Lega Marco Cecchini, che non risparmia critiche all’amministrazione. "Ogni mattina i bambini e i genitori si trovano davanti impalcature e giardini inutilizzabili – spiega –. Il campo da basket è ridotto a magazzini e le attività all’aperto, fondamentali per la crescita, sono compromesse". Cecchini ricorda inoltre le "solenni promesse" di una consegna puntuale dei lavori, disattese nei fatti. "La sindaca ha definito le mie segnalazioni allarmistiche, ma si tratta solo di fotografare la realtà – riprende lui -. È grave che invece di assumersi la responsabilità dei ritardi, si scelga di minimizzare o attaccare chi segnala i problemi".

Alle accuse replica l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, che rassicura sul rapido completamento delle opere. "I cantieri sono sostanzialmente conclusi, manca solo la palestra. I materiali edili dovevano essere rimossi già nie giorni scorsi, ma le piogge non l’hanno prmesso. Durante il weekend verranno portati via tutti, tempo permettendo. La parte anteriore della scuola è già stata riconsegnata, mentre dietro restano alcune sistemazioni da affidare con un appalto supplementare. Ma ci siamo". Sulla questione degli spazi esterni, Uguccioni respinge le critiche. "Dire che i bambini non hanno luoghi per la ricreazione è falso: vanno al parco della Pace, dove hanno ancora più spazio". Quanto ai detriti più ingombranti, spiega, sono già stati accatastati nell’ex caserma dei vigili del fuoco, mentre gli ultimi residui saranno rimossi nei prossimi giorni.

La ristrutturazione della Carpignola, finanziata con fondi del Pnrr, ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza e l’ammodernamento dell’edificio. Ma le tempistiche, più volte annunciate come rispettate, non hanno coinciso con l’avvio delle lezioni. Ora resta l’attesa, da parte delle famiglie, di poter finalmente vedere completato l’intervento e restituite alla piena fruibilità tutte le aree della scuola. "Una scuola non è un cantiere – ha concluso Cecchini –. I cittadini non chiedono slogan, ma certezze".

Federico Tommasini