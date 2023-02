Scuola di Canonica, i lavori vanno avanti "L’obiettivo è l’apertura a settembre"

Nuovo sopralluogo della sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, con alcuni componenti della giunta comunale, al cantiere della scuola d’infanzia di Canonica. Ieri mattina, la prima cittadina ha voluto verificare lo stato dei lavori per il completamento dello stabile. Dopo il completamento della struttura portante, a gennaio era cominciata la posa della copertura sul tetto dell’edificio, ormai sostanzialmente ultimata. In fase avanzata anche la realizzazione del cappotto termico, alla quale seguirà quella degli intonaci esterni. A queste tre lavorazioni, che saranno terminate in entro marzo, seguiranno il montaggio degli infissi e l’installazione degli impianti meccanici. "Salvo imprevisti, i bambini potranno cominciare da settembre l’attività nella nuova struttura" ha spiegato la sindaca.