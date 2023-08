Scuola di musica Bando per la gestione

È aperto da qualche giorno l’avviso pubblico per la concessione in gestione del servizio comunale di orientamento musicale: il bando, in scadenza lunedì 4 settembre, prevede un affidamento triennale con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Nello specifico, la concessione del servizio riguarda la gestione didattica e organizzativa dei corsi di orientamento musicale da tenersi a Santarcangelo – nei locali messi gratuitamente a disposizione del gestore da parte dall’Amministrazione comunale – compresi i corsi di avviamento alla musica bandistica, l’organizzazione e la gestione della banda musicale.