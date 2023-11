Scuola di musica promossa: nuovo contratto

Ben 5.568 ore di insegnamento, 174 iscritti nello scorso anno scolastico, e "ottimi livelli di efficienza conseguiti, a fronte di una buona organizzazione sia del lavoro che della didattica". Sono alcuni passaggi riportati nella determina con la quale il Comune di Bellaria Igea Marina - direzione amministrativa, ufficio affari generali e istituzionali - ha rinnovato la convenzione per la gestione della scuola di musica ’Glenn Gould’ per i prossimi tre anni, all’associazione culturale Inart Projects of cultural integration di Forlì, che la gestisce dal 2021. Nel contratto di affidamento del 2020 era fissata una durata triennale, con opzione di rinnovo per altre tre annualità. Valore di convenzione pari a 225.000 euro. Valore complessivo (per i sei anni) 540.000. Per la gestione di ogni singola annualità 75mila euro. Il Comune, allo scopo di abbattere le spese di gestione, concede in uso gratuito la sede, gli strumenti e le dotazioni, e sostiene i costi delle utenze (luce, acqua e gas sino a un massimo di 7.000 euro). Nella determina si sottolinea come Inarte è "riuscita a potenziare il rapporto con le associazioni e istituzioni cultruali del territorio, collaborando attivamente sia con Arca che con gli istituti compresinvi, scuole d’infanzia e asili nido comunali".