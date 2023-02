Scuola e opportunità europee Erasmus, formazione dei docenti

Il personale dell’Istituto "Centro storico" di Rimini, che comprende le scuole Panzini, Ferrari, De Amicis, Griffa e Toti, ha partecipato nel febbraio del 2020 al bando del programma di mobilità internazionale Erasmus+. L’istituto ha presenta un progetto che è risultato uno dei migliori in Italia, che vede il coinvolgimento di trenta persone tra docenti della scuola primaria e secondaria, assistenti amministrativi e dirigente scolastico. Già dall’anno scorso, dopo la pausa imposta dal covid, gli insegnanti e le insegnanti sono partite, suddivise in vari paesi con diversi scopi: innalzare le competenze in lingua inglese, acquisire buone prassi nell’insegnamento in inglese di altre discipline e migliorare l’approccio interculturale dell’Istituto. Il personale ha raggiunto diverse mete come Dublino, Barcellona, Madrid, Tenerife e Palma di Maiorca, avendo la possibilità di fruire dei percorsi formativi diversificati e di alto spessore. Le attività sono state attuate sia come corsi strutturati che in forma di job shadowing, ossia periodi di affiancamento presso altre scuole, nei quali il personale ha potuto partecipare quotidianamente alle lezioni e conoscere l’organizzazione delle scuole estere. In seguito ai rapporti creatisi durante le mobilità, nell’ottobre scorso alcuni docenti dell’IES "Lluis Salvador" di Palma di Maiorca sono stati all’Istituto "Centro storico" di Rimini, visitando anche l’Ipsia "Leon Battista Alberti" e l’Istituto tecnico Valturio. Il progetto Erasmus continua anche quest’anno.

Marzia Versiglia