Scuola e palestra abbandonate. Il Comune chiederà i danni

Risolti i contratti, si va verso il contenzioso legale con le ditte che non hanno realizzato la palestra di via Ionio e la scuola elementare di via Panoramica. Dopo anni di attese, di confronti con le imprese e di cantieri abbandonati, la giunta Angelini ha dato un taglio ai contratti in essere.

Il caso della scuola di via Panoramica è emblematico. L’allora amministrazione Tosi il 9 dicembre 2019 firmò il contratto con il gruppo di imprese che aveva per capofila la Edil legno di Francavilla. Il valore dell’appalto era di 2,3 milioni di euro. Quella della Panoramica doveva essere una scuola all’avanguardia, nata da un concorso progettuale a cui avevano partecipato professionisti da buona parte del Paese. Nel febbraio del 2020 partì il cantiere: doveva terminare nel giugno del 2021. I lavori tuttavia andarono a rilento, fermandosi per lunghi periodi. La giunta andò in visita anche a Francavilla, ma l’opera non decollò mai. Si andò avanti per varianti al progetto, ma a oggi la scuola non c’è e le opere eseguite sono appena il 16% dell’edificio nel suo complesso, così hanno rilevato i tecnici comunali. Il tempo è scaduto e la giunta Angelini ha detto basta. il contratto è stato risolto. Tra una ventina di giorni i tecnici comunali faranno un sopralluogo nel cantiere abbandonato e l’amministrazione entrerà in possesso formalmente delle aree di cantiere. Sarà contattato l’istituto di credito dove era stata depositata la fideiussione dall’impresa, per tornare in possesso di 522mila euro versati in passato. In un secondo momento la giunta dovrà decidere come proseguire con i lavori e i tempi del contenzioso per chiedere i danni.

Stessa trafila per la palestra di via Ionio, anch’essa abbandonata con poco più del 30% dei lavori eseguiti. A realizzare l’opera doveva essere la ditta a G.C. Appalti srl. La scadenza della fine dei lavori è passata da tempo e della palestra non c’è traccia. Il Comune ora risolve il contratto e cercherà di recuperare i soldi della fideiussione, depositata presso una banca con sede a Bucarest in Romania. L’obiettivo è riavere 123mila euro. Poi verranno i tempi del contenzioso legale e della ricerca di una nuova ditta per terminare l’opera.

Andrea Oliva