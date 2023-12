"Scuola elementare inagibile?. Un problema ereditato dal Pd"

"La chiusura delle elementari di Novafeltria è stato un atto di responsabilità dovuto. Una scelta presa all’esito di un monitoraggio sulla scuola che, fino al 17 novembre, non aveva destato preoccupazioni". Il Comune replica così alle accuse lanciate dal Pd. "Il tema della costruzione di una nuova scuola – continua la giunta Zanchini – è un problema ereditato dalle amministrazioni di centrosinistra che ci hanno preceduto. E in questi anni la scuola elementare è stata, al pari di altri edifici, oggetto di un periodico, costante monitoraggio effettuato da ingegneri, dall’ufficio tecnico, dai vigili del fuoco e dal controllo diretto del personale scolastico. Gli ultimi studi approfonditi, voluti dal sindaco, hanno evidenziato una situazione di instabilità a causa di un dissesto non destinato e una carenza negli elementi strutturali in caso di sisma. Quello che abbiamo fatto è stato intervenire da subito nel momento in cui il pericolo è stato evidenziato". Continua la giunta: "Con il supporto dei tecnici si è rilevato che un intervento di messa in sicurezza dell’edificio sarebbe troppo oneroso. Reputiamo risolutivo realizzare una nuova scuola, innovativa e integrata col territorio. Le richieste di finanziamenti sono già state avanzate in Regione e faremo lo stesso a giorni con un incontro al Ministero. Alle accuse del Pd di inerzia e abbandono, rispondiamo con i fatti".