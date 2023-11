Scuola Fontanelle, il giardino torna a disposizione

Il giardino della scuola torna ai bambini. Ieri mattina dopo settimane di attese sono state rimosse le reti di cantiere comparse quindici giorni fa per consentire agli operai di Geat di rimuovere i pericoli e rendere il fondo del giardino non pericoloso per le attività degli alunni della elementare Fontanelle. A vietare l’utilizzo del giardino con una circolare era stata la preside, per la situazione di pericolo che il fondo irregolare, i calcinacci e alcuni tombini troppo in vista generavano nei momenti in cui i bambini erano all’aperto. I genitori avevano protestato chiedendo il ripristino delle condizioni di sicurezza del giardino. Due settimane fa, infine, erano arrivati gli operai, ma i lavori si sono protratti. Ieri finalmente le reti sono state rimosse lasciando confinati alcuni tombini che andranno sistemati nei prossimi giorni. I bambini potranno tornare in giardino.