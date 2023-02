Scuola, genitori e insegnanti Serve più fiducia

Chiara

Bellini *

Quando la risposta del docente non dovesse soddisfarci, abbiamo la presunzione di mettere in dubbio le competenze di quell’insegnante e di conseguenza siamo pronti all’attacco, ossia a ingaggiare battaglie per i nostri figli, pur di non mettere in discussione noi stessi come genitori. Dall’altra parte invece ci sono glile insegnanti impegnati nella “difesa”, talora legittima e necessaria quando gli attacchi sono pretestuosi e immotivati, talora una vera e propria forma preventiva di tutela, che rifiuta qualsiasi dialogo e apertura con le famiglie. Questo binomio “attacco-difesa“, che spesso si genera tra famiglia e scuola, a volte assume dei tratti pericolosi, perché va a minare quella fiducia che sta alla base della loro relazione. Le famiglie, per ogni banale accadimento, devono cercare un responsabile da mettere al muro; può essere un brutto voto, un water rotto in una scuola che ne ha altri 22 funzionanti, la scelta di una meta per la gita piuttosto che un’altra: per ogni cosa che non va, qualcuno deve rispondere. I genitori solidarizzano e si associano in un lampo attraverso le famigerate “chat“ e poi sferrano l’attacco. In alcuni casi persino eludendo l’interlocuzione con la scuola stessa, bensì rivolgendosi direttamente ai giornali, alle Ausl, alle forze dell’ordine, al Gabibbo.

La scuola, ossia dirigenti e insegnanti, hanno il terrore di prendersi qualsiasi responsabilità oggi, tanta e la paura di finire sotto inchiesta. Oggi portare i ragazzi in gita così come a prendere un gelato in centro, è un rischio che pochi si assumono. Eppure è la scuola a dover svolgere per prima quel compito educativo, mentre i genitori hanno il dovere di sostenerlo svolgendo quello genitoriale. Questi ruoli vanno ritrovati e riequilibrati, rinvigoriti di senso, e dobbiamo debellare definitivamente questo virus letale dell’”attacco e difesa” per costruire insieme una comunità scuola allargata, collaborativa e unita.

* vicesindaca di Rimini