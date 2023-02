Scuola, genitori e insegnanti Serve più fiducia

Chiara Bellini *

Stiamo assistendo in molte città d’Italia a un fenomeno preoccupante che riguarda la scuola, che chiamerei "sindrome dell’attacco e difesa". Interessa le famiglie e il personale docente. Mi riferisco, per quanto riguarda "l’attacco", a quell’atteggiamento che spesso assumono i genitori verso la scuola e gli insegnanti. Mi spiego meglio: se nostra figlia o figlio prende un 4 in matematica, saremo probabilmente pronti a verificare il suo impegno nello studio, ma molto spesso anche a controllare che il suo insegnante abbia fatto una "giusta" valutazione.

* vicesindaca di Rimini