Scuola, i presidi bocciano il sindaco

A seguito della polemica innescata da un’ordinanza del sindaco di Pennabilli, nel Riminese, che ha di recente obbligato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo locale a consentire le benedizioni pasquali durante l’orario di lezione, interviene il Gruppo dirigenti scolastici della provincia di Rimini esprimendo "solidarietà e vicinanza alla collega".

Le norme vigenti, ricordano i presidi, "affermano la laicità della scuola pubblica statale e prevedono la possibilità di svolgervi atti di culto esclusivamente in orario extracurricolare e a partecipazione volontaria".

La preside aveva vietato l’ingresso in aula al parroco che voleva eseguire il rito religioso durante le lezioni ed emesso una circolare che ribadiva il divieto.

"Il rispetto della legge non è una scelta, bensì un dovere civico e professionale", sottolinea il Gruppo.

Il sindaco Mauro Giannini (foto) ha dichiarato di essere titolato ad ordinare alla preside di consentire le benedizioni anche durante l’orario di scuola. Ma il dirigente scolastico, ricordano i presidi, "è un dirigente dello Stato a tutti gli effetti e in quanto tale non è subordinato all’Ente locale e non può da esso ricevere ordini, come si è tentato di fare in questo caso".

I presidi riminesi auspicano "che le istituzioni stesse mostrassero collaborazione e coesione" e risolvessero gli eventuali problemi con riservo, perché mettere in piazza conflittualità "ottiene come unico risultato quello di renderle tutte più fragili agli occhi della comunità". D’aòtro canto il parroco di Maiolo don Luca Bernardi aveva dichiarato: " La benedizione pasquale "la farò quando è vuota, per far capire dove conducono certe decisioni arbitrarie".