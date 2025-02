Scuola, le scelte dei ragazzi. Uno su due andrà a liceo. Ma calano ancora gli iscritti

Il liceo rimane la scuola preferita dai ragazzi riminesi. Quasi uno su due, tra coloro che in questi settimane hanno dovuto affrontare la scelta dell’iscrizione alle superiori per il prossimo anno, ha puntato su uno dei licei del Riminese. È la fotografia scattata dai primi (parziali) dati sulle iscrizioni, diffusi dall’ufficio scolastico regionale. Per la scelta della scuola (elmentare, media e superiore) c’era tempo fino al 10 febbraio. In Emilia Romagna l’88 per cento delle famiglie ha iscritti i figli attraverso la piattaforma on line, soltanto il 12 per cento si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche.

Nella nostra provincia, dati alla mano, gli iscritti sono stati complessivamente 7.768, di cui 2.108 alle elementari, 2.807 alle medie, 2.853 alle superiori. Anche a Rimini, come nelle altre province dell’Emilia Romagna, si assiste all’ennesimo calo degli iscritti, per effetto della denatalità costante registrata negli ultimi anni. Di questi tempi, l’anno scorso, i nuovi iscritti a elementari, medie e superiori erano stati 8.067, praticamente 300 in più, mentre l’anno precedente le iscrizioni avevano toccato quota 8.149. Un fenomeno che costringerà a ripensare gli spazi e i servizi scolastici. Tornando ai dati, per le superiori i licei rimangono le scuole più gettonate dai ragazzi. Tra i 2.853 che si sono iscritti al primo anno, 1.397 hanno deciso di frequentare uno dei licei del Riminese: in pratica, la metà (il 49 per cento). Sono stati 910 quelli che hanno puntato, invece, sugli istituti tecnici, e 546 quelli che hanno preferito un istituto professionale. In Emilia Romagna Rimini risulta, dati alla mano, una delle province con la più elevata percentuale di iscritti al liceo. Ed è quella con più ’nuovi liceali’ della Romagna. Nella provincia di Forlì-Cesena i ragazzi che hanno scelto il liceo sono stati 1.773 sui 4.032 iscritti totali. A Ravenna si sono iscritti al liceo 1.372 ragazzi su 3.257.

I dati di Rimini si discostano – e non di poco – da quelli registrati complessivamente in Emilia Romagna. Su un totale di 39.947 iscritti alle scuole superiori hanno scelto il liceo 18.527 ragazzi, mentre 14.456 hanno preferito un istituto tecnico e 6.964 un istituto professionale. "Le domande di iscrizione – osserva Bruno Di Palma, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale – confermano la preferenza per gli istituti tecnici e professionali. C’è stato un lieve calo per gli istituti tecnici, compensato dalla ulteriore crescita di quelli professionali".

Manuel Spadazzi