Scuola materna, rette invariate per le fasce di reddito più basse

Nidi gratuiti e tariffe invariate alla materna, ma solo per chi ha un Isee inferiore a 26mila euro. A salire il Comune parla di un ‘Contributo di solidarietà’ relativo alle fasce di reddito più alte, utilizzato per finanziare l’investimento straordinario per l’inclusione delle bimbe e dei bimbi con disabilità. La delibera approvata dalla giunta comunale conferma per i nidi le stesse tariffe dello scorso anno che consentono, in concomitanza con l’utilizzo del bonus Inps, di garantire la gratuità del servizio fino a un valore Isee stimato di 30mila euro o anche oltre, sempre che il governo modifichi la proposta di incrementare il bonus annuo per famiglie con Isee inferiori alla soglia dei 40mila euro.

Scelte del governo a parte, Palazzo Garampi ha deciso che le rette non si toccano, ed anche le agevolazioni per tutte quelle famiglie che rientrano nei 26mila euro di valore Isee, corrispondenti a 40-45mila euro circa di reddito Irpef. Si tratta di quasi il 75% dei nuclei familiari che accedono ai servizi educativi comunali, che vedranno anche la conferma della riduzione ulteriore del 15% per ciascun minore fino agli 11 anni appartenente alla stessa famiglia.

"Con questa scelta – dice la vicesindaca Chiara Bellini (in foto) – abbiamo voluto riaffermare l’impegno dell’amministrazione nei confronti del valore sociale della scuola, che non si esaurisce solo nella realizzazione dei tre nuovi poli scolastici, che saranno pronti nei prossimi mesi, ma anche nel garantire alle famiglie servizi di livello con costi a carico adeguati alle condizioni delle famiglie. Mantenere le rette invariate e l’ampio corpus di agevolazioni e di esenzioni dalla retta per i tre quarti delle famiglie riminesi è un investimento economico importante che il Comune fa, nonostante gli aumenti del costo della vita (+18 per cento dal 2019 ad oggi) che impatta sul costo del personale e dell’acquisto di servizi".