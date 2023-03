SCUOLA MEDIA ’BERTOLA’, RIMINI

Quando si raccontano i conflitti armati spesso viene tralasciato il punto di vista dei civili. Il compito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è di portare alla luce le storie di tutte quelle persone innocenti. Questo gruppo di volontari promuove la pace, la cooperazione tra Stati e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Italia e nel mondo sui tragici effetti delle guerre sulle popolazioni civili. Il 2 dicembre scorso, alla scuola Bertola, lo storico Daniele Susini ci ha presentato alcuni ’testimoni di pace’ per rendere noi giovani agenti attivi dei processi di cambiamento e promotori di una cultura di pace.

Sergio Morri, classe 1932, aveva 11 anni e all’angolo di via Clodia il 1° novembre del 1943, il giorno del primo bombardamento su Rimini: "Mio padre mi aveva mandato a comprare un pacco di maccheroni nel vecchio pastificio dove lavorava mia mamma. A un certo punto una signora nell’imboccatura di un rifugio mi chiama e mi avverte dell’allarme. Poco dopo cade la bomba e ricordo che mi sono venuti contro fumo, macerie e polvere. Se fossi andato avanti, avrei visto casa mia con il soffitto distrutto". Nell’incontro è intervenuta anche la signora Luciana Torri di Rimini, che ci ha raccontato la sua triste esperienza, di come dopo un bombardamento sia rimasta bloccata sotto le macerie. Solo grazie al suo cagnolino è riuscita a salvarsi e a riabbracciare suo padre.

Abbiamo poi incontrato Marta e Valeria, due ragazze scappate in Italia dal conflitto tra Ucraina e Russia. Marta ha raccontato la sua testimonianza tramite un video registrato, dove venivano mostrati palazzi di Irpin’ quasi distrutti, appartamenti svuotati colmi di macerie. Valeria il giorno in cui è cominciata la guerra si trovava fuori dalla sua città per lavoro, senza la figlia piccola e il marito, quando la città di Kryvyi Rih è stata bombardata. "In quel momento ho pensato solo a mia figlia piccola e a mio marito – dice – ho preso poche cose e sono scappata. È terribile quando una persona ci mette tutta la vita per comprare casa, avere un lavoro, una macchina e poi perdi tutto in una sola giornata. Devi mettere tutta la tua vita in uno zaino e scappare".Ancora oggi Valeria si trova separata dal marito e dalla figlia, che non sono riusciti a raggiungerla in Italia. Abbiamo ascoltato infine un altro testimone: un uomo russo scappato per non arruolarsi nell’esercito, costretto a lasciare la sua famiglia. Ci ha raccontato di come si sta affrontando la guerra in Russia e di come la popolazione sia contro questa guerra.

Anna Zanchini 3A

Banu Carolina

e Zanini Giulia 3B