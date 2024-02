SCUOLA MEDIA ’FRANCHINI’ SANTARCANGELO

C’è una gran parte di giovani che rifiuta di ascoltare musica che si discosta dall’immagine che vuole dare di sé. Studiare musica, al contrario, ti spinge a entrare in contatto con generi che sono poco proposti dai social media e dai mezzi di comunicazione più tradizionali. La musica classica è fonte di ispirazione per i musicisti moderni, anche famosi. Per fare degli esempi, Shut Down di Black Pink riprende il tema della campanella di Paganini, mentre Golden Hour di JVKE sfrutta le potenzialità del pianoforte classico. Studiare uno strumento permette di non farsi condizionare dai pregiudizi e di riscoprire brani “datati”, ma che ancora ci fanno emozionare. Suonare insieme, avvicina le persone e la necessità di ascoltarsi a vicenda sviluppa il rispetto reciproco. A Santarcangelo esiste una scuola di musica che accoglie più di 110 allievi, dedicata a Giulio Faini.

Ma chi era? E’ un personaggio che ha fatto onore a Santarcangelo, ma oggi è sconosciuto a molti dei suoi concittadini. Nasce nel 1874 a Santarcangelo con la passione per la musica in una famiglia che sull’argomento ne sapeva ben poco, madre fruttivendola e padre calzolaio. Riceve un’istruzione musicale da Adelmo Bartolucci, maestro di banda e, grazie al suo impegno e alle sue capacità, a 18 anni l’amministrazione gli conferisce una borsa di studio per il liceo musicale di Bologna. Diventa primo corno alla Scala di Milano, che riapre nel 1898. Il suo modo di suonare attira l’attenzione del celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini, il quale si rifiutava persino di eseguire addirittura certi brani in sua assenza. Purtroppo nel 1903 sprofonda nella depressione, così torna a Santarcangelo per vivere con moglie e i tre figli. Faini si annoia, così con un amico decide di istituire una banda comunale. La notizia si diffonde a macchia d’olio e in poco tempo accorrono musicisti entusiasti e Faini si rianima. La sua attività si interrompe nel 1935 dopo una grave malattia al fegato. Nonostante la sua scomparsa, la Banda musicale di Santarcangelo continua a esistere da oltre un secolo e molti ragazzi si avvicinano allo studio di strumenti musicali, portando avanti la sua passione. Chissà cosa penserebbeFaini della scuola a lui dedicata e della banda che ha fondato. Ci piace immaginare che possa essere fiero di ciò che è stato portato avanti in suo nome, e che magari possa ritrovare in qualche ragazzo la sua stessa passione per la musica.

Amalia Birocci,

Federica Fontana,

Marco Pirini, Enrico Salvatori, Jackline Shabani IIIA