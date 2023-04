SCUOLA MEDIA MAESTRE PIE, RIMINI

Quando lo scorso marzo dal fondale del fiume Po sono emersi i relitti di una nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, si è cominciato a parlare anche in televisione e sui giornali di ‘crisi idrica’. Una siccità che ha investito l’Italia, soprattutto al Nord, dove numerosi fiumi hanno visto abbassarsi di diversi metri il livello idrometrico. I riscontri sono stati negativi anche dal punto di vista economico e ambientale. Gli esperti sono concordi nell’affermare che questa siccità sia una chiara conseguenza dei cambiamenti climatici. Abbiamo avuto così un inverno particolarmente arido, povero di piogge e di neve sulle Alpi. Si pensi che la scorsa primavera ci sono stati quattro gradi in più rispetto alla media stagionale. La causa? Sicuramente uno dei fattori principali è il riscaldamento globale, causato dall’eccessivo utilizzo dei combustibili fossili. Eppure sui giornali leggiamo che la Diga di Ridracoli ha tracimato, proprio nel mezzo di una crisi idrica. Un evento che non si ripeteva da anni. Come è possibile? Con la nostra classe siamo andati sul posto a indagare. Dopo aver dialogato con le guide dell’Idro Ecomuseo, abbiamo scoperto che in Romagna siamo fortunati perché la diga si trova in una zona verde, avvolta da un bosco incontaminato, quello delle foreste Casentinesi. Gli alberi che costellano e attorniano il Monte Falco e il Monte Falterona hanno creato umidità e permesso l’accumulo di acqua. Come una spugna, essi hanno trattenuto e poi rilasciato le risorse idriche necessarie per riempire la diga.

Per questo motivo, dobbiamo anche ringraziare chi la diga di Ridracoli l’ha fatta costruire e chi la continua a monitorare. Un progetto che è nato nel 1975 e che ha dovuto attendere sette anni per essere ultimato. Le dimensioni d’altro canto sono notevoli: la diga è alta 103,5 metri e il coronamento è largo 432 metri. Il tutto per un volume d’invaso costituito da più di 33 miliardi di litri. La scelta di costruire la diga proprio in questa zona non è casuale, ci ha comunicato la guida dell’Idro Ecomuseo: la valle dove è stata edificata, infatti, si trova nel punto in cui il fiume Bidente di Ridracoli incontra il Rio Celluzze, pertanto è una zona favorevole alla formazione di un bacino per la raccolta di acqua. Grazie al bacino imbrifero diretto e alcuni bacini indiretti - collegati da una canale che come una grondaia raccoglie l’acqua di alcuni fiumi vicini - l’apporto idrico del lago di Ridracoli non viene mai meno. Oggigiorno l’acqua della diga, dopo un processo di potabilizzazione, viene distribuita su tutto il territorio romagnolo. In particolare d’estate, ci ha comunicato la guida, le fonti idropotabili di Rimini prendono l’acqua direttamente da questo immenso serbatoio artificiale.

Giorgio Taddei,

Leonardo Silverio,

Alessio Villena,

Esteban Torres, Enea Falconi, Diego Guida I A