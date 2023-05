SCUOLA MEDIA ’SANTA FILOMENA’, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Ultima pagina sul Resto del Carlino? Ci sembra opportuno fare un bilancio. Il giornalismo è il complesso delle attività necessarie a fornire e commentare notizie, cronache, informazioni, suggerisce il vocabolario, ma a noi piace ricordare le parole di Tiziano Terzani, cronista e scrittore: "Il giornalismo non è un semplice mestiere ma qualcosa di più. È un atteggiamento verso la vita che muove dalla curiosità e finisce col diventare servizio pubblico: è missione". Come diceva Eugenio Scalfari, "richiede una vocazione. Se quella vocazione non c’è, è inutile provarci". Noi ci abbiamo provato. Per noi vivere questa esperienza è un’opportunità imperdibile che ci permette di socializzare, crescere, imparare e conoscere. Lo facciamo perché vogliamo diventare grandi, ci dà soddisfazione vedere i nostri articoli pubblicati, rispondere ai dubbi o alle domande che altrimenti sarebbero rimaste senza una risposta e perché è divertente stare insieme ai nostri compagni. Non sempre siamo d’accordo su quello che è necessario scrivere: alcuni di noi vorrebbero allungare l’articolo, altri riassumerlo. Alla fine troviamo sempre una soluzione, un punto di incontro che arriva dopo tanti ma o perché. Scrivere un’intera pagina di un giornale vero, con tanto di fotografie, è stata davvero una sfida importante, come allestire la vetrina di un negozio, per dirla come Vittorio Feltri. Attirare l’attenzione sui nostri articoli è stato un lavoro accurato che ci ha motivati tutti fino ad arrivare a creare un piccolo giornale della nostra scuola, PRIMOBANCO, che esce due volte all’anno, una a quadrimestre, in cui raccontiamo i momenti più importanti e divertenti come le gite, le attività pomeridiane dei laboratori, le feste di inizio e fine anno e il musical, interpretato dai ragazzi di terza.

In Italia ci possiamo ritenere parecchio fortunati rispetto ad altri paesi quali Cina, Arabia Saudita, Bielorussia e Vietnam perché abbiamo libertà di stampa che ci permette di scrivere e dire ciò che pensiamo e vogliamo. Certo, quello del giornalista non è un lavoro facile e a volte al primo impatto potrebbe sembrare anche noioso, presto però ci si accorge che aiuta a riflettere su cosa è giusto o sbagliato e insegna ad amare il vero. Noi, immedesimandoci nei grandi giornalisti, abbiamo scritto articoli allo scopo di raccontare alle persone la realtà in modo veritiero, perché un giornalismo che è fatto di verità ha il potere di fermare la violenza e la sofferenza che, invece, false e cattive parole possono causare.

Morgan Bucchi,

Claudio De Mitri,

Giovanni Maria Martini, Tommaso Sartori,

Francesco Guerra