SCUOLA MEDIA TERESA FRANCHINI SANTARCANGELO

Il dialetto emiliano-romagnolo è parlato in Emilia-Romagna, nella Repubblica di San Marino, in una piccola parte delle Marche confinante con la Romagna e in alcuni comuni della Toscana; si crede che sia stato portato dai Franchi o dai Longobardi nel Medioevo. Il dialetto ha un’origine neolatina, infatti il 90% del suo lessico deriva dalla lingua degli antichi romani. Si divide in due macro regioni, emiliana e romagnola, in cui accenti, pronunce e persino parole risultano diverse. Ogni città ha inoltre delle proprie caratteristiche, con vocaboli e modi di parlare completamente differenti. Il romagnolo è anche famoso per le sue poesie e i suoi autori e anche in questo caso il modo di scrivere varia da scrittore a scrittore e ciò lo rende una lingua viva, che riflette l’originalità di ciascun territorio. Tra tanti ricordiamo Antonino Guerra, detto Tonino, nato a Santarcangelo di Romagna il 16 marzo del 1920, grande scrittore e poeta romagnolo, che ha utilizzato il dialetto santarcangiolese imparato da bambino. Nel 1944 Tonino venne deportato in un campo di concentramento in Germania e lì scrisse alcune poesie in dialetto ad altri romagnoli che incontrò, anche loro imprigionati perché antifascisti, esattamente come lui.

Una poesia molto conosciuta dedicata alla propria liberazione dal campo di concentramento è ‘La farfàla’, in cui parla della sua prima sensazione appena liberato, la ‘cuntentéza’. Guerra è stato anche definito ‘l’Omero romagnolo’, grazie alla riscrittura e illustrazione della sua Odiséa, un viaggio intenso e vivace in compagnia di Ulisse. Questo grande intellettuale è morto a 92 anni, il 21 marzo 2012 sempre a Santarcangelo, nel giorno in cui l’Unesco ha istituito la giornata dedicata alla poesia. In romagnolo sono state tradotte anche alcune opere letterarie molto famose, come la Bibbia, la Divina Commedia e addirittura ‘Il piccolo principe’, intitolato ‘E’ prinzipì’. Siamo inoltre riusciti ad intervistare Annalisa Teodorani, autrice di poesie in dialetto santarcangiolese, che ci ha raccontato la sua esperienza: ci ha colpito la sua testimonianza di aver imparato il proprio dialetto da bambina, cosa che non succedeva in altre famiglie perché si credeva fosse una cosa da contadini. "Quando scrivo in dialetto le mie parole hanno più forza": questo è quanto ci ha risposto alla domanda sul perché scriva nella sua ‘lingua madre’, come la scrittrice definisce il proprio dialetto. Concludiamo con la frase di una poesia di Guerra dipinta sul muro della nostra scuola, che ogni mattina ci ricorda un bellissimo consiglio rivolto a tutti, giovani in particolare: ‘Sta drétt che la belèzza la n pàisa’.

Federico Timpanaro,

Zakaria Ghezali, Karim Mejri, Luca Mengozzi classe 2 C