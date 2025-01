Scuola, mense sotto esame: "I pasti giudicati dai genitori"

Le mense scolastiche di Verucchio sotto la lente della commissione speciale. Mancava da anni, l’organo di controllo sul servizio mensa. Ora il Comune di Verucchio ha deciso di reintrodurre la commissione mensa, composta da genitori degli studenti delle varie scuole e da membri dell’amministrazione. Non è un atto di sfiducia nei confronti della Camst (l’azienda che ha l’appalto delle mense scolastiche). "La commissione mensa è stata istituita con la volontà di monitorare un servizio che deve garantire standard qualitativi alti per i nostri bambini – spiega l’assessore alla scuola Claudia Pazzini – Rientra nel più ampio obiettivo della nostra amministrazione: le scuole e le istituzioni scolastiche sono tra i punti cardine del mandato anche in termini di investimento di risorse". La nuova commissione sulle mense arriva dopo l’apertura della terza sezione di nido, l’ampliamento delle ore di sostegno per gli studenti disabili e l’imminente nuovo regolamento di accesso al nido. La nuova commissione sulle mense agirà tramite controlli a campione. I componenti consumeranno i basti insieme agli studenti.

Otto i membri della commissione, così suddivisi: 2 genitori eletti tra mamme e papà dei bimbi del nido, altri 2 dei bambini della materne (uno per il plesso di Verucchio, l’altro per quello di Villa Verucchio); 2 genitori degli alunni delle elementari (uno per Verucchio e l’altro per Villa); infine i 2 referenti del Comune.

m.c.