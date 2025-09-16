Scuola, niente cellulari: "Per noi è difficile: sembra una prigione"

Infine è calato il sipario anche in Riviera sulle vacanze estive. Da ieri, i portoni e i cancelli della maggior parte delle scuole della regione sono stati ufficialmente riaperti. Gli schermi spenti e il silenzio dei cellulari hanno segnato il ritorno nelle scuole superiori di tutta Italia, per via della circolare ministeriale di quest’anno, che recita: "Anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione – così da circolare del Ministero – vige il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico. Tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica".

A Rimini, ragazzi e ragazze delle scuole superiori non hanno però ben accolto la novità. "La prima sensazione che ho avuto è stata: mi sembra di stare in carcere", esordisce Elisa Di Nicola, del liceo classico Giulio Cesare. "Questa situazione mi rende nervosa, non ho più neanche la possibilità di inviare un messaggio per avvisare qualcuno", la segue a ruota Tabatha Iacopino (la comunicazione con l’esterno si può attuare attraverso i telefoni scolastici). "Ritengo che non abbia senso proibirci il telefono a ricreazione – sostiene Maraya Mercurio –, lo usavo per cercare le mie amiche, per incontrarci in pausa e chiacchierare".

E la concentrazione? Matilde D’Auria si esprime così: "Proibirlo mentre il professore spiega è corretto, così riusciamo a rimanere concentrate e a casa abbiamo la metà del lavoro da fare. Ma rimango in disaccordo". Un’ulteriore perplessità dilaga all’interno delle classi di quinta: "La disposizione non è chiara, non ho ancora capito se si possano utilizzare tablet e pc" si domanda Gianmarco Navacchi, anche se la circolare dichiara espressamente che "per finalità didattiche resta ovviamente confermato l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento". La musica al Liceo Scientifico Statale A. Einstein è la stessa, ma lo spartito è diverso. Lorenzo Passeri, al primo giorno di rientro in classe, appare tranquillo: "Hanno detto che per i primi giorni non applicheranno il nuovo regolamento. Presto sarà seguito in modo più rigoroso – aggiunge – questa regola ha senso soprattutto per i più giovani: senza telefono durante la ricreazione si è spinti a socializzare, ed è positivo". A pochi metri, all’Ites Roberto Valturio gli studenti sono da sempre abituati a consegnare il telefono raccontano Elena, Sofia e Martina. Per loro la musica è rimasta uguale.

Riccardo Bianchini

Anna Bellocchi