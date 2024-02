Scuola Panoramica, stop al contratto

Per inadempimento dei lavori pattuiti, il Comune di Riccione a fine anno ha revocato il contratto alla ditta che si era aggiudicata l’appalto per la nuova scuola elementare in viale Panoramica. Entro il 6 febbraio pertanto il cantiere dovrà essere sgomberato dal materiale abbandonato, che è davvero tanto e in parte in stato di deterioramento, al punto da creare disagio per i residenti, i quali in alcuni casi hanno segnalato anche la presenza di topi per le strade dovuti all’abbandono del cantiere.

In caso di mancato rispetto del termine interverrà d’ufficio il Comune, addebitando oneri e spese all’azienda appaltatrice. Nel frattempo per i danni subiti l’amministrazione comunale ha chiesto il recupero della cauzione definitiva, che era stata fatta a garanzia del corretto adempimento del contratto. Tanto più che la ditta ha abbandonato il cantiere senza alcuna giustificazione. Non è tutto. Siccome l’impresa rispetto l’anticipazione ricevuta pari al 30 per cento, ha eseguito un minor numero di lavori, in base a una fideiussione su questo, è stato chiesto il rientro della somma versata in eccesso rispetto a quanto è stato eseguito.

Con questa operazione il Comune rientra in pieno possesso del cantiere e può programmare i lavori per salvaguardare la parte già realizzata in legno e pensare quanto si può fare. Si chiude così, dopo circa quattro anni, questo sofferto capitolo dell’edificio scolastico, che con un investimento di 3.746.000 euro, dei quali 2.700.000 finanziati dal Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), doveva rimpiazzare la vecchia struttura costruita negli anni Settanta. Ma già nel 2021, i lavori erano stati ripresi dopo un altro periodo di sospensione, mentre tutto doveva essere pronto per l’anno scolastico 2021/2022.

"Liberato il cantiere, metteremo mano alla palestra, cercando di salvare il salvabile, cercheremo di completarla al più presto. Porremo intanto in sicurezza tutta la parte realizzata, affinché non si ammalori – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Vedremo poi sulla base delle risorse disponibili come andare avanti con il cantiere. Sul progetto esistente andrà fatto un ragionamento, perché con i maggiori costi ora si sfora di gran lunga i mutui previsti. Rispetto al 2019 si parla di un aumento del 30/40 per cento". Che ne sarà dell’opera ora che i costi sono lievitati, mentre l’età dei bambini in età scolare continua a calare e le classi dei plessi esistenti sono al momento più che sufficienti? "Il futuro è da vedere. Procederemo in base alle previsioni complessive e anche dalle indicazioni che saranno fornite dal settore della Pubblica Istruzione e dallo studio da effettuare assieme ai dirigenti scolastici", conclude Imola.

Nives Concolino