Scuola Panoramica, studenti in aula nel 2026

Approvato dalla giunta di Riccione il progetto esecutivo per il completamento della nuova scuola primaria di viale Panoramica. Dopo il rallentamento dei lavori, dovuto alla risoluzione del contratto di appalto, l’amministrazione comunale è pronta a proseguire con l’opera, avviando la fase finale del completamento della struttura e degli spazi collegati, mentre proseguono i lavori per la realizzazione della palestra. I lavori si concentreranno sul completamento della struttura e sull’allestimento degli spazi scolastici. L’obiettivo è terminare l’interevnto entro il primo ottobre, mentre la rendicontazione finale è prevista per il 15 ottobre. La scuola sarà pienamente fruibile a partire dall’anno scolastico 2026/2027, quando saranno completati anche gli allestimenti e l’adeguamento degli spazi. Con un investimento complessivo di circa 3,7 milioni di euro, il progetto prevede anche la realizzazione di una palestra attrezzata, i cui lavori sono già in corso.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola sostengono che "con l’approvazione del progetto esecutivo, siamo finalmente pronti a portare a termine questa opera importante per la nostra comunità. Dopo alcuni rallentamenti legati a problematiche che abbiamo ereditato, abbiamo ripreso in mano la situazione, definendo un nuovo cronoprogramma. L’impegno dell’amministrazione è massimo, e monitoreremo costantemente i lavori per garantire il rispetto dei tempi e la qualità dell’opera".

Il progetto esecutivo approvato dalla giunta prevede un importo complessivo di 3.746.218,53 euro, con un’importante componente di cofinanziamento da parte del Miur attraverso i mutui Bei 2018. "Le opere saranno completate in conformità con le normative tecniche e i requisiti di sicurezza – si legge nella nota dell’amministrazione – , garantendo spazi adeguati e innovativi per la didattica. Il Comune di Riccione si impegna a seguire con attenzione tutte le fasi del progetto per rispettare i tempi e assicurare la piena sicurezza e funzionalità della nuova scuola".