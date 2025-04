Scuola primaria, pronti i lavori di bonifica

di Luca Pizzagalli

Entra nel vivo l’iter progettuale per la nuova scuola primaria da oltre 625 posti (25 classi e 6 laboratori) a San Giovanni in Marignano. L’amministrazione comunale giovedì in consiglio comunale delibererà per procedere con i primi lavori di bonifica del terreno, nel polo scolastico già esistente, per le verifiche necessarie a livello archeologico e bellico, per poi destinare tale terreno al mega progetto di cui si parla da diverso tempo.

"L’importo dei lavori attualmente si attesta a 9,5 milioni di euro comprensivo di Progettazione e IVA – spiega l’amministrazione comunale – ed è un importo aggiornato a seguito dello sviluppo del progetto avvenuto nel corso degli anni ed adeguato in sede di progetto esecutivo al nuovo prezziario 2024. Il progetto esecutivo è stato depositato da circa un anno. Il 20 marzo scorso il Comune ha risposto alle ultime richieste di integrazioni da parte di INAIL. Siamo in attesa di risposta alle integrazioni rispetto alla verifica tecnica del Progetto Esecutivo. L’Area su cui verrà realizzata la scuola sarà acquistata da INAIL. L’area dovrà essere ceduta libera per consentirne gli scavi ed a carico del Comune saranno gli interventi preliminari di allestimento e preparazione quali indagine archeologica, bonifica bellica, abbattimento piante (se ne discuterà nel consiglio comunale del 24 aprile) che avverrà solo a conferma del cronoprogramma di inizio lavori".

L’investimento è completamente a carico di Inail e la scuola rimarrà di proprietà di Inail per circa 20 anni, dopodichè, salvo modifiche normative, tornerà in possesso del Comune di San Giovanni. "L’amministrazione Comunale è in costante confronto con INAIL al fine di chiudere la verifica tecnica e l’approvazione definitiva da parte di INAIL del Progetto Esecutivo – spiega la sindaca Michela Bertuccioli – entro il 30 giugno prossimo in modo da passare alla fase successiva di coordinamento delle attività per l’esecuzione dell’opera. Siamo in costante contatto con INAIL affinchè si possa chiudere l’ITER progettuale nel più breve tempo possibile rispetto ad un iter progettuale lungo e complesso che darà ulteriore valore alla Comunità Marignanese, ampliando la dotazione degli edifici scolastici e l’offerta formativa in una struttura nuova, innovativa, dotata di laboratori dedicati e rispondente alle esigenze della Comunità Marignanese". A questo punto la speranza dell’amministrazione comunale sarebbe di poter veder l’inizio dei lavori almeno nell’arco del 2026.