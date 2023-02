Scuola Repubblica, c’è la svolta Via libera per i fondi del Pnrr

La notizia che in tanti aspettavano con ansia da mesi è arrivata. Il Miur ha confermato i 2,3 milioni di euro, tramite fondi Pnrr, annunciati per la nuova scuola Repubblica a Cattolica, e forse potrebbero arrivare circa 200mila euro in più. "Finalmente è arrivata quella certezza che attendevamo – conferma la sindaca Franca Foronchi – Da Roma ci hanno assicurato i finanziamenti ed ora decolla tutto l’iter tecnico-amministrativo per la realizzazione del nuovo plesso. Partiremo con i lavori in estate come annunciato". Sulla stessa lunghezza d’onda Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali: "È stato confermato il finanziamento da circa 2,3 milioni di euro – dice – e forse anche qualcosina di più, parliamo di circa 200mila euro, come aumento dei costi di materiale e lavoro, ma su quest’ultima cifra attenderemo ancora un paio di settimane. I 2 milioni e 300mila euro invece ci sono già stati assicurati".

Il progetto per il nuovo plesso prevede un auditorium e una palestra di 200 metri quadrati a doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate e darà anche la possibilità di pranzare all’esterno. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta con una copertura in pergolato dove saranno presenti pannelli solari. L’intervento costerà circa 7 milioni di euro e durante il cantiere gli alunni verranno alloggiati nelle aule e negli spazi in zona stadio delle attuali scuole Filippini, secondarie di primo grado (medie). I lavori saranno finanziati anche con fondi comunali, ma non solo: "A coprire i costi della realizzazione della nuova scuola, infatti, sono previste quattro linee di finanziamento – aveva ribadito tempo fa l’amministrazione comunale –: contributi pubblici Miur (2.300.000 euro circa) e privati (900mila euro da G.s.e. Gestore servizi energetici), una quota di avanzo libero dal bilancio comunale (773.749,08 euro), stanziamento di bilancio da entrate straordinarie Sis (1.387.548 euro) ed accensione di mutuo (1,69 milioni di euro)". Certamente la certezza dei fondi Pnrr velocizzerà i tempi per l’assegnazione dei lavori. Il cantiere sarà complesso, in pieno centro città.

Luca Pizzagalli