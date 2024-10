Scuola Repubblica, parte strutturale ultimata

Prende sempre più forma la nuova scuola primaria Repubblica: è questo il risultato del nuovo sopralluogo della Sindaca Franca Foronchi e dell’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni nel cantiere di via della Resistenza. A settembre sono arrivati i prefabbricati e ora, nell’arco di un mese e mezzo, sopra scavi e fondazioni, è sorto l’imponente scheletro di cemento armato della moderna struttura scolastica. "Abbiamo appena ultimato quello che in gergo si definisce il "grezzo", ovvero la parte strutturale dell’edificio – spiega la Sindaca Foronchi – è molto bello e anche emozionante assistere all’avanzamento dei lavori e veder crescere giorno dopo giorno la nuova scuola Repubblica. Lavori che la ditta sta portando avanti nel pieno rispetto del cronoprogramma".

Ed ancora: "Ora avverrà il posizionamento dei tramezzi interni – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – e degli impianti. Si procederà poi con gli interventi di rasatura e verniciatura. Infine, si concluderà con l’installazione degli impianti e di tutti gli arredi compresi nell’ambito dell’appalto". Il costo per la realizzazione della nuova scuola Repubblica è di 7 milioni e 200mila euro, di cui più della metà con risorse extra comunali e precisamente con 2 milioni e 4 del Pnrr, mentre un milione e 700mila euro saranno reperiti autonomamente dalla ditta per l’adeguamento sismico ed energetico.

"È una delle opere che caratterizza il nostro mandato – continua la prima cittadina – come avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo mantenuto la scuola nel cuore di Cattolica, dove è sempre stata. Ora che l’edificio ha acquisito la sua forma è molto suggestivo vedere come la struttura dialoghi con il principale contenitore culturale della città, che è il Teatro della Regina".

Luca Pizzagalli