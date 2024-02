Scuola Repubblica, partiti i lavori per la demolizione

Partita la demolizione della scuola Repubblica. La maxi gru è al lavoro da qualche giorno ed è cominciato l’abbattimento e smantellamento della vecchia struttura. "Siamo davvero emozionati – ha commentato la sindaca Franca Foronchi durante il sopralluogo nel cantiere – perché questa è una delle opere cardine del nostro programma elettorale. E come abbiamo promesso, ora lo stiamo realizzando. La nuova scuola Repubblica è innanzitutto una grande opera di rigenerazione urbana, di costruito sul costruito, di risparmio del suolo e quindi di rispetto dell’ambiente. Incarna quello che per la mia amministrazione è un principio fondamentale: quello di sostenibilità". Saranno previsti un auditorium, una palestra di 200metri quadrati doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate e darà anche la possibilità di pranzare all’esterno. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. Il costo per la realizzazione della nuova scuola è di 7 milioni e 200mila euro, di cui più della metà con risorse extra comunali e precisamente con 2 milioni e 4 del Pnrr, mentre un milione e 700mila euro saranno reperiti autonomamente dalla ditta per l’adeguamento sismico ed energetico.

lu. pi.