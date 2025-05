"Scuola Repubblica pronta per novembre"

La nuova scuola primaria Repubblica sta seguendo il cronoprogramma ed ora iniziano già le prime concrete previsioni di apertura del nuovo plesso scolastico. Il prossimo novembre potrebbe avvenire la definitiva conclusione dei lavori e di conseguenza si fa sempre più largo l’idea di una apertura della scuola con alunni e personale scolastico già per gennaio 2026. "Pare proprio che per novembre – conferma la sindaca Franca Foronchi – saremo pronti, la scuola sarà completata. Il cantiere è in linea con quanto previsto, siamo molto contenti". Ed ecco la seconda ipotesi, sempre più concreta, di aprire il plesso a gennaio 2026, per risparmiare costi di trasporto e gestione anche, degli oltre 200 alunni che negli ultimi due anni sono stati trasferiti in altri plessi della città: "Ne parleremo con la dirigenza scolastica ed il corpo docenti – conferma la sindaca –, ma a questo punto, se davvero a novembre la scuola sarà pronta, con i lavori e tutto quanto poi sarà previsto, noi potremmo davvero pensare che si possa aprire a gennaio 2026, con il trasferimento di materiali nelle settimane precedenti. Ne parleremo concretamente nelle prossime settimane, in base anche alla conclusione del cantiere".

Oltre 200 alunni sono stati dislocati da mesi in altre scuole con conseguenze anche in ambito di trasporti ma ora tutto potrebbe tornare alla normalità. Dunque il 2025 vedrà la conclusione di un importante cantiere che cambierà volto ad un quartiere assai centrale come quello della Violina. Il progetto della nuova scuola, struttura all’avanguardia, prevede un auditorium e una palestra di 200mq a doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta. Il lavoro costerà circa 7 milioni di euro. L’amministrazione comunale ha confermato i contributi pubblici Miur (2.300.000 euro circa) e privati (900mila euro da G.S.E. Gestore Servizi Energetici), una quota di avanzo libero dal bilancio comunale (773.749,08 euro), stanziamento di bilancio da entrate straordinarie SIS (1.387.548 euro) ed accensione di mutuo (1,69 milioni di euro). Pochi mesi ancora dunque e la Regina avrà un’area completamente rinnovata vicino ad una piazza da sempre molto importante.

Luca Pizzagalli