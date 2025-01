Scuola Repubblica pronta tra un anno

Il cantiere segue il cronoprogramma e dunque ad inizio 2025 è ufficialmente partito il conto alla rovescia per la nuova scuola primaria Repubblica a Cattolica. Da Palazzo Mancini i tecnici confermano che è sempre più probabile il rientro degli alunni nella nuova scuola per gennaio 2026, dunque al termine delle prossime vacanze natalizie. La decisione definitiva poi spetterà naturalmente anche alle autorità competenti, ma questa è davvero una bella notizia per tante famiglie e tutta l’area di piazza Repubblica. Il progetto prevede un auditorium e una palestra di 200mq a doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta. Il lavoro costerà circa 7 milioni di euro.