Scuola Repubblica, sarà demolita lunedì

Conto alla rovescia per la demolizione della storica scuola elementare Repubblica. Lunedì prossimo 27 novembre si aprirà ufficialmente il cantiere, che prenderà il via con la demolizione, immediatamente nei giorni successivi. "Ci siamo – spiega Baldino Gaddi, dirigente comunale – lunedì 27 novembre si apre il cantiere, la demolizione della storica scuola avverrà entro fine dell’anno. Il cantiere sarà all’interno del perimetro attuale della scuola e confermiamo che i disagi saranno ridotti al minimo in un quartiere centrale come quello di Piazza Repubblica. Poi conclusa la demolizione, partiranno i lavori per il nuovo plesso". Il costo per la realizzazione della nuova scuola è di 7 milioni e 200mila euro, di cui più della metà con risorse extra comunali e precisamente con 2 milioni e 4 del Pnrr, mentre un milione e 700mila euro saranno reperiti autonomamente dalla ditta per l’adeguamento sismico ed energetico.

"Scuola Repubblica è un’opera fondamentale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni –. Abbiamo deciso di non spostarla, di costruire un nuovo edificio sulla stessa area, ma con un progetto all’avanguardia. Siamo certi che sarà un’opera che apporterà grande beneficio alla nostra comunità in termini architettonici, ambientali, estetici e didattici". Intanto è difficile fare previsioni per l’apertura della futura scuola, mentre circa 200 bambini sono stati dislocati in altri plessi scolastici cittadini per proseguire il regolare svolgimento delle lezioni dallo scorso settembre 2023. Potrebbero non bastare due anni per l’intervento. Significherebbe essere pronti per l’anno scolastico 2025-2026 e dunque per settembre 2025, ma da Palazzo Mancini si intuisce che in questo momento è difficile poter fare previsioni certe. Nel frattempo l’amministrazione ha confermato il trasporto gratuito per tutte le famiglie dei bambini trasferiti.

Luca Pizzagalli