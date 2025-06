Scuola, respinte tutte le istanze

Nell’ultimo giorno della settimana di lavori in Consiglio grande e generale ci si è soffermati sull’analisi di una serie di Istanze d’Arengo. Quattro, in particolar modo, riguardanti il tema scuola, con i riferimenti del segretario di Stato, Teodoro Lonfernini.

Sono state respinte tutte e quattro le Istanze: la numero 14 affinché l’iscrizione alle scuole d’infanzia ed elementari non sia più vincolata al Castello di residenza, la numero 15 affinché sia modificato l’orario d’ingresso alle scuole dell’infanzia. Poi la numero 16 per modificare il calendario scolastico della scuola dell’infanzia e la numero 28 per l’introduzione nel piano di studi di elementari e medie di ore di lezione sulla gestione e comprensione dei social media.

Rispetto al tema dell’orario di ingresso alle scuole dell’infanzia, si è arrivati alla condivisione, da parte di tutte le forze politiche, di un Ordine del giorno proposto da Domani-Motus Liberi.