Scuola riverniciata dai bancari

L’hanno rifatto. I dipendenti di Banca Malatestiana hanno preso vernice e pennello per tinteggiare un’intera scuola elementare riminese. Nei giorni scorsi il gruppo Civivo formato dai dipendenti dell’istituto di credito si è armato di buona volontà e così ha imbiancato le pareti della scuola elementare Santa Cristina, che fa parte dell’istituto comprensivo Marvelli. Lo stesso gruppo, un anno fa, si era occupato della tinteggiatura delle aule della scuola media Dante Alighieri a San Giuliano. Il gruppo Civivo Banca Malatestiana per la scuola è nato nell’estate del 2024. Rappresenta il primo progetto di volontariato civico in collaborazione con il Comune che coinvolge non singoli cittadini, ma i dipendenti di una stessa azienda. Il gruppo è formato da circa una novantina di uomini e donne che lavorano per la banca. Le iniziative prese vengono coordinate con gli uffici cõmunali e Anthea.

Oltre al Civivo della banca sono diversi i gruppi che nelle ultime settimane hanno utilizzato i giorni di ferie per piccoli interventi nelle strutture scolastiche della città. Tra questi la scuola La Giostra, il plesso di San Fortunato e la scuola media Aurelio Bertola. Dei 78 gruppi di volontariato civico attivi oggi, ben 43 operano all’interno delle scuole di ogni ordine e grado attraverso patti di collaborazione con il Comune. Complessivamente sono oltre 1.050 i volontari impegnati nella cura degli spazi pubblici, di aree verdi, spiagge, cimiteri, oltre a attività di interesse generale e inclusione sociale.