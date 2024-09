Scuola Saffi, buona la prima per l’extra bus

"Si è confermata pienamente adeguata a far fronte alle problematiche emerse la scorsa settimana la soluzione logistica messa preliminarmente in cantiere come eventuale ’piano B’ e adottata a partire da questa mattina (ieri, ndr) dall’Amministrazione comunale e da Start Romagna per il trasporto scolastico di alunne e alunni della scuola Saffi temporaneamente trasferiti a San Vito". È questo il primo bilancio del Comune di Santarcangelo dopo l’esordio, ieri per la prima volta, del mezzo di trasporto aggiuntivo per gli alunni della scuola Saffi, costretti all’esodo verso la ’Ricci’ a seguito dei lavori in corso nella scuola media d’origine.

Nello specifico, il piano straordinario, adottato dal Comune per limitare i disagi degli alunni delle dieci classi costrette ad ’emigrare’ a San Vito, ha messo in campo l’aggiunta al bus di linea di Start Romagna di un secondo mezzo dedicato, lo scuolabus della Pascucci, che ha consentito dunque di ottenere una capienza generale più ampia, trasportando 25 alunni residenti in centro. Dopo la lettera che nei giorni scorsi aveva preavvisato le famiglie interessate su orari e modalità di utilizzo del mezzo, ieri mattina lo scuolabus è perciò regolarmente partito dell’area Campana.

In conseguenza all’adozione di questa soluzione, anche sull’autobus del trasporto pubblico (linea 9) ragazzi e ragazze hanno avuto a disposizione maggiore spazio, essendo circa 70 a fronte di una capienza raggiunta di 88 posti complessivi. Dopo l’adozione della nuova misura di trasporto extra, l’assessore comunale alle Istituzioni scolastiche, Luca Paganelli – che ha voluto verificare in prima persona l’efficacia della soluzione adottata per il trasporto degli alunni – ha voluto ringraziare ancora una volta Start Romagna, la Direzione didattica e le famiglie per la collaborazione, confermando che la situazione resterà costantemente monitorata anche nei prossimi giorni.