Scuola Saffi, rientro in classe dopo Pasqua

Corsa contro il tempo per far tornare alla scuola Saffi gli oltre 200 alunni ‘sfrattati’ a causa dei ritardi nei lavori. La vicenda è nota: il cantiere per l’adeguamento della palazzina b della scuola media succursale di Santarcangelo doveva finire in estate, invece la ditta impegnata nel cantiere ha accumulato forti ritardi e il Comune è stato costretto a trasferire, a settembre, 10 classi in altre scuole. Sei classi, 3 prime e 3 seconde, dall’inizio dell’anno scolastico sono alla ‘Pascucci’, mentre 4 terze sono alle elementari di San Vito. Una situazione che ha creato forti disagi agli alunni e alle famiglie. Ma il conto alla rovescia per il rientro alla ‘Saffi’ può finalmente partire. Perché i lavori stanno proseguendo secondo l’ultima tabella di marcia indicata dal Comune di Santarcangelo.

È iniziato da alcuni giorni l’intervento per montare le strutture metalliche esterne che consolideranno l’edificio. Si tratta dell’opera principale per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della scuola. Gli operai sono al lavoro sia dentro che fuori: sono in corso anche gli interventi di sistemazione delle aule e degli altri spazi all’interno della scuola. Questo sarà il mese in cui sarà concluso il montaggio dell’intelaiatura metallica e, parallelamente, verranno conclusi anche i lavori interni. Prima di far rientrare gli oltre 200 alunni nelle loro classi, servirà tempo per fare tutti i collaudi nella scuola. La preside delle scuole medie di Santarcangelo, Giovanna Frisoni, attende di sapere dall’amministrazione la data di rientro per gli studenti.

Il Comune non si è ancora sbilanciato: prima di indicare una data precisa, si vuole attendere l’esito dei collaudi per avere certezza sui tempi del trasloco. "I lavori alla ‘Saffi’ stanno procedendo, aspettiamo le comunicazioni dal Comune", conferma la Frisoni. L’amministrazione comunale ha l’obiettivo di far ritornare i ragazzi al più presto nella scuola.

E anche se ancora non c’è una data precisa, aprile – più che a marzo – dovrebbe essere il mese per il rientro dei duecento studenti nella scuola. Il rientro potrebbe avvenire subito subito dopo Pasqua, utilizzando i giorni di chiusura per le vacanze per fare gli ultimi lavori di pulizia della scuola e il trasloco. Dopo tanti ritardi e i disagi per gli alunni e le famiglie, la fine dell’Odissea sembra finita.