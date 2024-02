SCUOLA SANTA FILOMENA

Durante le ore di storia abbiamo parlato del conflitto tra Russia e Ucraina e ci siamo chiesti da che parte stesse la ragione di una guerra tanto assurda. Nell’aula di un immaginario tribunale abbiamo sperato di risolvere la questione.

Giudice: Signor Putin le do la parola e le chiedo il motivo dell’attacco militare del 24 febbraio 2022.

Putin: Il 24 febbraio ho dato l’ordine di attaccare il territorio ucraino innanzitutto perché mi sento accerchiato e perché in Europa e nella Nato sono entrate nazioni che una volta facevano parte dell’Urss. Il mio grande problema è avere uno sbocco sul mare: il mare del Nord è gelato 6 mesi l’anno, l’unica via è il Mar Nero. Temo che l’Ucraina entri nella Nato, in questo caso sarei tagliato fuori da questo accordo perciò non ho potuto fare altro che attaccare.

G.: La parola al signor Zelenski.

Zelenski: Volevo subito dire che questo attacco è stato veramente ignobile. Secondo un sondaggio del 2017, circa il 69% del nostro popolo vuole far parte dell’Europa e, di conseguenza, siccome da noi c’è democrazia, abbiamo chiesto di entrarvi. L’attacco a noi, perciò, è un attacco all’Europa. Inoltre, dopo che ci siamo staccati dall’Urss, la Russia non ci ha lasciato in pace, ha invaso la Crimea, ha cominciato la guerra del Donbass e, infine, nel 2022 ha voluto di nuovo invaderci.

P.: Scusate se interrompo. Ha accennato alla guerra del Donbass, giusto?

Z.: Giusto, proprio così. È una follia!

P.: Non credo proprio e lei lo sa bene. Sarà certo, infatti, al corrente che le regioni del Donbass sono di stirpe russa, il 75% della popolazione parla il russo e vuole essere in territorio russo. E voi ucraini cosa avete fatto in cambio? Avete vietato l’uso del russo nelle scuole. Questa è una follia! Vorrei aggiungere poi che per la nostra mentalità il territorio è l’unica sicurezza per sopravvivere. Per questo, non vogliamo essere circondati da nemici, bensì da Stati amici o, se volete, Stati cuscinetto. Vogliamo poi dirla tutta? Sono entrati nella Nato la Grecia e la Turchia. Se ci chiudono i Dardanelli siamo fritti. Quindi, in fondo è proprio vero che ci volete gettare nelle mani della Cina, a cui fa gola la nostra Siberia.

Z.: Non sono d’accordo! Voglio ribadire che noi siamo una democrazia, dove il popolo è sovrano. L’Occidente deve capire che, se noi cadiamo, non ci sarà più un argine contro Putin. Non dimenticatevi l’inizio della Seconda guerra mondiale con le invasioni di Hitler.

P.: Mi sta paragonando a Hitler?

G.: Basta così! Oltre 230 mila morti sono caduti durante la vostra guerra e voi continuate con i vostri battibecchi! È ora di smetterla! La Corte e la giuria si ritirano per deliberare.

Morgan Bucchi

e Giovanni Maria Martini IIIA