Scuola, stangata sui costi. Spesa di oltre 650 euro

Settembre, riprendono le scuole e con loro arrivano nuove stangate per le famiglie riminesi. Riempire lo zaino in vista del nuovo anno scolastico costa sempre di più. Secondo un’analisi di Federconsumatori Rimini, i prezzi del materiale scolastico registrano un rincaro medio dell’1.7 per cento rispetto al 2024. Complessivamente, la spesa per il corredo completo si aggira intorno ai 658 euro per ogni alunno. "Le voci più care si confermano quelle dello zaino, soprattutto se si sceglie una versione accessoriata o di marca – spiegano da Federconsumatori– Tuttavia, acquistare online può permettere un risparmio medio del 21 per cento rispetto ai prezzi delle cartolerie". Ad esempio, un astuccio con i personaggi dei cartoni animati del momento può costare fino a 37 euro in cartolibreria, mentre acquistandolo online o negli ipermercati si può risparmiare quasi 10 euro. Per un diario di marca, invece, occorrono 21 euro, con un aumento del 3 per cento rispetto all’anno scorso. Prezzi più contenuti per quaderni e quadernoni, rispettivamente a 2 euro e 3.80 euro. Ma l’oggetto più costoso resta lo zaino, che può arrivare a costare fino a 137 euro nella versione griffata con trolley. Con qualche accorgimento, però, è possibile trovarne anche a una sessantina di euro.

Capitolo a parte quello dei libri di testo: mediamente, i testi obbligatori più due dizionari comportano una spesa di 537 euro a studente, una cifra che resta stabile rispetto al 2024. "Situazione diversa per chi inizierà le scuole superiori — prosegue Federconsumatori —. Qui i libri, insieme a quattro dizionari, costeranno 808 euro ad alunno, con un aumento del 13%. A questi si aggiungono i 658 euro per il corredo scolastico".

Oggi però non bastano più zaino e libri: la scuola si fa anche con computer, webcam e microfono. Gli studenti che utilizzano questi dispositivi potrebbero arrivare a spendere fino a 420 in più. Per sostenere le famiglie, come ogni anno, la Regione Emilia Romagna mette a disposizione contributi per i libri di testo e borse di studio. Per accedervi è necessario avere un Isee non superiore a 15.748 euro, presentando la domanda tra il 4 e il 24 settembre.

Federico Tommasini