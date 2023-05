"Scuolabus inquinanti, il parco mezzi comunale va rinnovato"

"I nostri scuolabus hanno i tubi di scappamento che scaricano in basso e, di conseguenza, il loro carico nocivo esce ad altezza di apparato respiratori dei giovani utenti". La segnalazione è del consigliere Gabriele Bucci (Lbs). Che invita a imitare "le misure recentemente adottate dal Comune di Rimini e destinate a ’sviluppare un trasporto locale più sostenibile’ grazie ad investimenti per un ’rinnovo di flotte bus’ fondato su energia rinnovabile, idrogeno, rete, mobilità sostenibile. "I cugini riminesi, per attivare i finanziamenti del Pnrr, hanno presentato un piano da oltre 7 milioni di euro per ’il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale, con l’acquisto di 13 autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione’".